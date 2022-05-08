شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات ينعى شهداء هجوم غرب سيناء: العمليات الخسيسة لن تنال من أمن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة الذين سالت دماؤهم الطاهرة أثناء تصديهم وإحباطهم لهجوم إرهابى غادر على نقطة رفع مياه غرب سيناء مجسدين أسمى معانى التضحية والبطولة.

وتقدم الوزير بخالص العزاء لأسر شهداء الواجب من أبناء قواتنا المسلحة؛ داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين.

وقال الوزير عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك، إن مثل هذه العمليات الخسيسة لن تنال من أمن الوطن واستقراره ولن تزيد الشعب المصرى إلا ترابطا وإصرارا من أجل الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه.