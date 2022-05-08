شكرا لقرائتكم خبر عن يروي تاريخ المحروسة عبر العصور.. متحف "عواصم مصر" جاهز للافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد متحف "عواصم مصر" بالعاصمة الإدارية الجديدة، من بين المشروعات الأثرية الضخمة التي عملت عليها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والذي تم الانتهاء منه وفي انتظار تحديد موعد افتتاحه.

ويروى المتحف تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة، يبلغ عددها ٧ عواصم هي منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، القاهرة الإسلامية، القاهرة الخديوية، هذا بالإضافة إلى عرض مجموعة من المقتنيات المختلفة التى تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، ادوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

اما القسم الثانى من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصرى القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو التي تم اكتشافها عام 2018 بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى قاعة للمومياوات والتوابيت وفتارين تحتوى على الاوانى الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكى الطقوس الدينية فى مصر القديمة.

ويتضمن العرض المتحفي، استخدام التكنولوجيا الحديثة حيث تم تزويد قاعات العرض بشاشات تعرض فيلم بانورامي تفاعلي "المالتى ميديا" لعرض التاريخ ، صوتا وصورة ، وعرض توضيحي لشكل كل عاصمة من العواصم المصرية القديمة موضوع العرض وطبيعة العمارة السكينة والمباني الدينية بها وأشهر معالمها، لتضيف لمسة ابداعية جديدة ، تجذب الزائرين.

وتعتبر القطع الأثرية التي تم اختيارها بعناية لإثراء سيناريو العرض المتحفي ليحكي تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، من المخازن المتحفية من مختلف المتاحف والمواقع الاثرية من أنحاء الجمهورية، منها مخازن متاحف كل من الاقصر، و المركبات الملكية ببولاق، و السويس والمتحف المصري بالتحرير، ومنطقة ميت رهينه الأثرية.

وسبق واستقبل المتحف مجموعة من أحجار التلاتات التي تصور الملك أخناتون وزوجته الملكة نفرتيني من مخزن متحف الأقصر، وهي الان يتم ترميمها وتجميعها تمهيدا لعرضها بالمكان المخصص لها، هذا بالإضافة إلى مركبة كوبية وكالاش ونموذج لعجلة حربية كانت مهداه للملك فاروق.

كما تم استقبال عدد من المومياوات من المتحف المصري بالتحرير لكهنة و كبار رجال الدولة بالاضافة الى عدد من الاواني الكانوبية وصندوق خشبي نقش عليه صورة للاله أنوبيس، مما يعمل علي إثراء العرض المتحفي بقاعة الشعائر الجنائزية بالمتحف، هذا بالإضافة الى تمثال رائع مزدوج للملك مرنبتاح والالهة حتحور من منطقة آثار ميت رهينة.