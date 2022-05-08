شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التجارة والمالية ينعيان رجال القوات المسلحة إثر الحادث الإرهابى بغرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة، الذين استشهدوا خلال إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، معربًا عن خالص عزائه ومواساته لأسر شهدائنا الأبطال البواسل، ولقواتنا المسلحة، وللشعب المصري، داعيًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، ويلهمنا جميعًا وأهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل للمصابين.

أكد الوزير، أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد المصريين إلا إصرارًا على استكمال مسيرتهم فى البناء والتنمية، معلنين اصطفافهم الوطنى خلف قيادتهم السياسية الحكيمة، وأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، فى الحرب ضد هذا الإرهاب اللعين؛ لاجتثاثه من جذوره، والحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

وأضاف الوزير، أن الإرادة المصرية الصلبة ستتحطم على صخرتها كل مؤمرات الخراب والدمار التى يدبرها قوى الشر، وأن هذا الإرهاب إلى زوال، وستبقى مصر شامخة بقيادتها الحكيمة وشعبها الأبى وأبطال جيشها وشرطتها البواسل، مثمنًا جهود القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على البؤر الإرهابية خلال السنوات الماضية.

كما نعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بمزيد من الحزن والأسى شهداء الواجب من رجال القوات المسلحة البواسل من جراء الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع، اليوم بمنطقة غرب سيناء، مؤكدةً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد النسيج المصرى إلا صلابة وقوة فى مواجهة هؤلاء الإرهابيين الذين لا دين ولا وطن لهم.

وقالت إن مثل تلك الجرائم الإرهابية الخسيسة لن تحبط المصريين بل تزيد مصر وأبناءها العزيمة والإصرار على التكاتف خلف قيادتها السياسية وأجهزة الجيش والشرطة من أجل القضاء على الإرهاب ودحره والقضاء عليه نهائيا.

ودعت إلى ضرورة وقوف المصريين صفا واحدا فى مواجهة هذا الإرهاب الأسود، وتفويت الفرصة على المغرضين وأعداء الوطن الذين يريدون لعجلة التنمية أن تتوقف، مؤكدةً أن مصر ستظل باقية بفضل ترابط شعبها وجيشها رغم أنف الحاقدين.

وينعى اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الأعضاء شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا اليوم إثر الهجوم الإرهابى الذى قامت به عناصر تكفيرية على نقطة رفع المياه غرب سيناء حيث نتج عن الهجوم استشهاد ضابط وعشر جنود من أبناء الوطن.

ويتقدم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية بخالص العزاء لأسر الشهداء الأبرار ولفخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ولقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصرى، ويؤكد الاتحاد على تكاتف مجتمع الأعمال مع كافة مؤسسات الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب بكل قوة واستكمال مسيرة البناء والتنمية من أجل الوطن وأبنائه.