مؤتمر وزراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، يعقد أعمال دورته الـ54 في العاصمة السنغالية داكار الأربعاء المقبل ولمدة 7 أيام.

وتنظم أعمال المؤتمر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بالتعاون مع الحكومة السنغالية خلال الفترة من 11 إلى 17 مايو الحالي، بمشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص من الدول الأعضاء.

وتنعقد أعمال الدورة الـ54 هذا العام تحت عنوان «تمويل الانتعاش الاقتصادي لأفريقيا من خلال إيجاد حلول مبتكرة».