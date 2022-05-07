وزير الاتصالات

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وخلال اجتماعاته التقى السواحة برئيس مجموعة أومنيكوم الإعلامية «OMG» ومدير عملياتها داريل سيم، بهدف تسريع نمو سوق المحتوى الرقمي في المملكة وتطوير القدرات الإبداعية لأبناء وبنات الوطن.كما بحث الاجتماع أهمية تعزيز التعاون ودعم برنامج «IGNITE» الذي أطلقته المملكة خلال النسخة الأولى من مؤتمر «LEAP» التقني لإنشاء المحتوى الرقمي وإنتاجه، إلى جانب إنشاء فعاليات إعلامية رقمية خلاقة ومبتكرة تدعم جهود المملكة في مجالي الابتكار والاقتصاد الرقمي.
وشملت الاجتماعات أيضا عددا من شركات التقنية المتخصصة في التقنية المالية والبرمجيات، وإدارة الاستثمارات البديلة.
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