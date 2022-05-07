وزير الاتصالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة يبحث خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين في قطاعات الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء.

وخلال اجتماعاته التقى السواحة برئيس مجموعة أومنيكوم الإعلامية «OMG» ومدير عملياتها داريل سيم، بهدف تسريع نمو سوق المحتوى الرقمي في المملكة وتطوير القدرات الإبداعية لأبناء وبنات الوطن.

كما بحث الاجتماع أهمية تعزيز التعاون ودعم برنامج «IGNITE» الذي أطلقته المملكة خلال النسخة الأولى من مؤتمر «LEAP» التقني لإنشاء المحتوى الرقمي وإنتاجه، إلى جانب إنشاء فعاليات إعلامية رقمية خلاقة ومبتكرة تدعم جهود المملكة في مجالي الابتكار والاقتصاد الرقمي.

وشملت الاجتماعات أيضا عددا من شركات التقنية المتخصصة في التقنية المالية والبرمجيات، وإدارة الاستثمارات البديلة.