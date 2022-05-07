شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطوير أرض الحزب الوطنى.. فى 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف صندوق مصر السيادي إلى خلق نشاط اقتصادي يقوم على السياحة، بالإضافة إلى مخاطبة طبقة رجال الأعمال، وخاصة منطقة وسط البلد أحد أهم المناطق الجاذبة للمستثمرين والشركات الكبرى والمتوسطة.

وتعد منطقة ميدان التحرير أحد النقاط الجاذبة لريادة الأعمال بشكل خاص، والشركات المتوسطة، ويعرض ”الخليج 365” أهم نقاط تطوير أرض الحزب الوطني المطل على نهر النيل وفقا لما يلي:

1-أرض الحزب الوطني موقع فريد ومميز وخطة التطوير.

2-مخطط تطوير أرض الحزب الوطني لاقى اهتماما كبيرا من المستثمرين المحليين والدوليين منذ الإعلان عن مخطط لإعادة الاستغلال

3- إنشاء مبنى متعدد الاستخدامات في الجزء السفلي منه وبرجين عبارة عن فندق 5 نجوم والثاني عبارة عن شقق فندقية، وسيكون الفندق بفكرة جديدة غير منافسة للفنادق المحيطة بالمنطقة.

4-تم عمل تصميم معماري للمشروع من خلال الاستعانة بشركات اجنبيه وألمانيا وتم تقديم بعض هذه الدراسات التي تعطي ملامح الاستثمار والنشاطات الموجودة بالمنطقة.

5- تصل مساحة الأرض 3 فدان بمساحة 16 ألف متر

6- تم طرح الأرض لعدد من المطورين وتم التواصل مع ما يفوق عن 100 جهة وهناك خطابات اهتمام من هذه الجهات وخلال الشهور القادمة سيتم تقييم العروض.

7-نجحت إدارة الصندوق في التوصل للشكل المناسب للشراكة المستهدفة بعد الانتهاء من الدراسات المالية التي ساهمت فيها شركات استشارية متخصصة

8-نموذج للشراكة يقوم على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في الأرض والدراسات الفنية والانشائية، فيما سيساهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى

9-ارض الحزب الوطنى من الأصول التي آلت إلى صندوق مصر السيادي، إلى جانب 7 أصول أخرى منها القرية الكونية والقرية الاستكشافية ومبنى مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني وأرض معهد ناصر.