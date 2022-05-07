شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات السكك الحديد ترتفع لـ320 مليون جنيه مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت إيرادات السكك الحديدية ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات نحو 320.8 مليون جنيه في شهر مارس الماضي، ارتفاعا من 310.6 مليون جنيه في شهر مارس عام 2021، بزيادة بلغت نحو 10.2 ملايين جنيه.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن إيرادات السكك الحديدية ارتفعت أيضا في شهر فبراير الماضي وبلغت نحو 260.2 مليون جنيه، مقابل 236 مليون جنيه في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 24.2 مليون جنيه، أما في شهر يناير الماضي فقد بلغت قيمة الإيرادات نحو 247.4 مليون جنيه، مقارنة بـ248.2 مليون جنيه في شهر يناير عام 2021.

وقدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق، قيمة إيرادات السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021 بنحو 1.5 مليار جنيه، مقابل 899.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 67.5 %، فيما ارتفع عدد ركاب السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021 مسجلاً 113.8 مليون راكب، مقابل 104.4 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 9%.