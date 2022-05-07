شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم السبت 7/ 5/ 2022.. حركة أسواق الذهب المحلية مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم السبت 7-5-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تطورات أسعار الذهب فى ظل التوترات العالمية القائمة، ونفى الاتحاد العام للغرف التجارية ما تم تداوله بتوقف حركة أسواق الذهب المحلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

اتحاد الغرف التجارية ينفى وقف حركة البيع والشراء بأسواق الذهب

نفى المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن توقف حركة أسواق الذهب المحلية " شراء وبيع "، مؤكدا أن ما يتم تداوله من وثائق بهذا الشأن لا تمت للغرف التجارية بأى صلة، وما يتم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارية تمامًا من الصحة.

شعبة الأدوات الصحية تبحث تحول مستوردى قطاع السباكة للتصنيع المحلى

تبحث شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة فوزى عبد الجليل، مع عدد من تجار قطاع الأدوات الصحية والسباكة للتحول من الاستيراد للتصنيع المحلى، وذلك للاستفادة من الضوابط التى وضعتها الدولة لتقليل عملية الاستيراد والفاتورة الاستيرادية.

أسعار الذهب تتراجع 40 جنيها فى الأسواق.. وعيار 21 ينخفض لـ 1180 للجرام

شهدت أسعار الذهب تراجع قبل قليل بحوالى 30 جنيها بعد هبوط الأسعار 10 جنيهات ليصبح إجمالى قيمة تراجع الذهب 40 جنيها فى تداولات السبت، وتراجع عيار 21 من 1210 إلى 1180 جنيها للجرام.

أسعار اليورو فى مصر.. 19.32 جنيه للشراء و19.55 للبيع

شهد سعر اليورو اليوم استقرار أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.32 جنيه للشراء، و19.55 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.27 جنيه للشراء، و19.57 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.34 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع.

مد ساعات العمل اليومية بالرقابة المالية حتى الخامسة مساء بدءا من الغد

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مـدّ عدد ساعات العمل اليومية إلى تسع ساعات حتى الخامسة مساء اعتبارا من الغد-مع انتهاء عطلة عيد الفطر-لمواجهة ضرورات العمل وللتيسير على أصحاب المصالح من المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

الآثار تشارك فى الملتقى العربى للسياحة والسفر (ATM) فى دبي

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى الهيئه المصرية العامة للتنشيط السياحى، فى فعاليات الملتقى العربى للسياحة والسفر (ATM)، والذى سيُعقد بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من ٩ وحتى ١٢ مايو الجارى.