شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع الذهب تتوسع في إنتاج السبائك بسبب زيادة الطلب 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جورج تادرس عضو مجلس إدارة شعبة المعادن في اتحاد الصناعات، اتجاه عدد من المصانع التي لا تنتج السبائك الذهب، إلى تجهيز مصانعهم لإنتاج السبائك في ظل الطلب المرتفع على السبائك، مشيرا إلى أنه ينتج السبائك منذ 4 سنوات، وهناك طلب يتخطى الـ 100% على السبائك هذه الفترة مع إعلان رفع الفائدة الأمريكية.

وأضاف "تادرس" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الدولار الآن هو المتحكم الرئيسي في حركة أسعار الذهب بالسوق المصري، وأن السعر العالمي للأونصة يعتبر أحد محددات أسعار الذهب لكن في الفترة الحالية يعتبر عامل الدولار وعامل العرض والطلب هم المحركات الرئيسية لسعر الذهب.

وأشار إلى أن هناك ترقب واضح ومتابعة من حائزى الذهب لما تسفر عنه حركة الدولار في السوق، لذلك حدث بعض الارتباك في حركة الأسعار بتداولات الجمعة 6 مايو 2022 لكن شهدنا تراجع طفيف في الأسعار لتهبط لمستويات 1210 دولار.

وأوضح أن الطلب المتنامي على الذهب في الفترة الحالية يساهم في تحريك الأسعار نحو الارتفاع حتى في حالة إغلاق السوق العالمي وتوقف التداول على المعدن النفيس، لذا يجب على المستهلك الذى يبحث عن شراء الذهب أن يكون لديه تحديث فورى بالأسعار عبر القنوات الرسمية للذهب.