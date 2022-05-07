بعد بيان شعبة الذهب.. تراجع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المصرية اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب، السبت 7 مايو، بقيمة 10 جنيهات، ليسجل عيار 21، 1210 جنيهات للجرام.

وكانت أسعار الذهب، سجلت الجمعة 6 مايو، أعلى مستوى للمعدن الأصفر في التاريخ، إذ وصل عيار 21 لـ1220 جنيها للجرام.

وشهد سوق الذهب في مصر، حالة من الاضطراب، خلال الساعات الماضية، في حركة الأسعار، وتداولت أنباء بشأن إيقاف التعامل على المعدن الأصفر لحين إعادة تسعيره بشكل عادل.

وأصدرت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، والشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، بياناً بشأن المنشور المتداول على بعض موقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقف حركة تداول الذهب.

وجاء في البيان، أن المنشور المتداول صادر من شركة وهمية و غير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.

وأضاف البيان أنه لا صحة مطلقاً لما ورد في هذا المنشور الوهمي، ولم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب من قبل أي محل، مؤكدة أن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة، وأن تسعير الذهب في مصر يخضع لشفافية كاملة، وفقاً لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية، بحسب البيان.

وأشار إلى أن مثل تلك المنشورات والبيانات الوهمية هدفها إحداث حالة من الاحتقان والاضطراب للسوق، مطالباً الجميع الحذر من تداولها خاصة.

وتابع البيان أن مثل تلك الشائعات هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري، وإنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.

وقرر البنك المركزي في وقت سابق رفع سعر الفائدة 1% عقب اجتماع استثنائي.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، السبت، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 1037 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 1210 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 1383 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 9680 جنيهًا

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذي اعترفت روسيا باستقلاله مؤخرا وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الأيام الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتي دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أي تدخل خارجي فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.