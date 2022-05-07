شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 40 جنيها فى الأسواق.. وعيار 21 ينخفض لـ 1180 للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب تراجع قبل قليل بحوالي 30 جنيها بعد هبوط الأسعار 10 جنيهات ليصبح إجمالي قيمة تراجع الذهب 40 جنيها في تداولات السبت، وتراجع عيار 21 من 1210 إلى 1180 جنيها للجرام.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب

عيار 18 سجل 1012 جنيها

عيار 24 سجل 1348 جنيها

عيار 21 سجل 1180 جنيها

الجنيه الذهب 9440 جنيها

أسعار الذهب أغلقت على ارتفاع طفيف في البورصة العالمية أمس لكنها سجلت خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مع ارتفاع عوائد الدولار والخزانة الأميركية على خلفية سياسة الفدرالي الأميركي الجارية القابلة للتشديد.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 1880 دولارا للأونصة، لكنه ظل منخفضًا بنحو 0.8% على الصعيد الأسبوعي، وحقق مؤشر الدولار الأميركي مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مع استقرار عوائد سندات الخزانة الأميركية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.

ويوم الأربعاء، رفع الفدرالي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر عدد منذ 22 عامًا، ويميل الذهب غير العائد إلى التراجع مع تفضيل المستثمرين الحصول على الفائدة مع ارتفاع أسعارها.