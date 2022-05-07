شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: تراجع أسعار الذهب فى مصر 10 جنيهات وعيار 18 بـ1037 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الذهب هبوط أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، قبل قليل بحوالي 10 جنيهات، وذلك بعد تسجيل الأسعار مستويات قياسية أمس وحدوث بعض الاضطراب في حركة أسعار المعدن الأصفر، وتراجع سعر الذهب في مصر من 1220 إلى 1210 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً وتداولاً في مصر.

وأشارت نشرة شعبة الذهب إلى أن أسعار جرام الذهب الذهب عيار 18 تسجل 1037 جنيها للجرام، وبلغ عيار 21 ما قيمته 1210 جنيها، وسجل الذهب عيار 24 ما قيمته 1383 جنيها للجرام وسجل سعر الجنيه الذهب 9680 جنيها.

وكان سوق الذهب العالمي أغلق عند 1883 دولار للأونصة متأثرًا بالأحداث العالمية هذا الأسبوع، وعلى رأسها قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتحريك أسعار الفائدة 0.5% مما ضغط على الذهب جزئيًا ليهبط إلى 1860 دولار ثم سجل بعض الارتفاعات إلى 1883 دولار وهو سعر إغلاق السوق هذا الأسبوع