شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 112.39دولار لبرنت و109.77 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، 112.39 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى وذلك عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى109.77 دولار للبرميل.

وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن بلاده لن تدعم خطط المفوضية الأوروبية لحظر واردات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام.

وقال أوربان - في تصريحات نقلها راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الجمعة- إنه سيعارض حزمة العقوبات الأخيرة التي يخطط الاتحاد الأوروبي لفرضها ضد روسيا في شكلها الحالي، مشيرا إلى أن تأثيرها على المجر ودول أخرى في وسط أوروبا سيكون مدمرا.

ووصف أوربان مقترح الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من إمدادات النفط الروسية لأوروبا بنهاية هذا العام بأنه مساو لـ"قنبلة ذرية" يتم إلقاؤها على الاقتصاد المجري.

ووفقا للمقترح الذي كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين النقاب عنه الأربعاء الماضي، سيتم منح المجر وسلوفاكيا - المعتمدتين بشكل كبير على النفط الروسي - 18 شهرا للامتثال.

ويقع في قلب المشكلة الكثير من المصافي المملوكة لشركة "مول" المجرية متعددة الجنسيات مصممة خصيصا للنفط الخام الروسي.

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، قد كشفت أن الرئيس جو بايدن، يعتبر أن قانون NOPEC، لمكافحة احتكار النفط قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة ولا بد من دراسته جيدًا.

وحول سؤال عن موقف القيادة من مبادرة أقرتها اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي، تسمح للحكومة الفيدرالية برفع دعاوى ضد الاحتكار ضد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائهم، أجابت بساكي: "نرى أن العواقب المحتملة غير المتوقعة لمشروع القانون هذا تتطلب مزيدًا من الدراسة والمناقشة، لاسيما في هذه اللحظة الديناميكية في أسواق الطاقة العالمية التي سببها غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا. نحن نبحث في ذلك وبالطبع لدينا بعض المخاوف حول العواقب المحتملة لهذا التشريع".

كما أشارت بساكي إلى أن بايدن "أوضح أن سياسة المنافسة القوية ضرورية لضمان أسواق عادلة وأسعار أقل"، وأضافت: "هدفنا التأكد من أن المعروض في سوق النفط يطابق الطلب، ولـ"أوبك" دور تلعبه في ذلك، والولايات المتحدة تعمل بنشاط وتتفاعل مع المنظمة".