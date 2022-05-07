شكرا لقرائتكم خبر عن مـد ساعات العمل اليومية بالرقابة المالية حتى الخامسة مساء بدءا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مـدّ عدد ساعات العمل اليومية إلى تسع ساعات حتى الخامسة مساء اعتبارا من الغد-مع انتهاء عطلة عيد الفطر-لمواجهة ضرورات العمل وللتيسير على أصحاب المصالح من المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار جاء حرصاً على مصالح الشركات والجهات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتي تصل إلى 1107 شركات و968 جمعية تقدم خدماتها الى 20 مليون عميل، بجانب 770 صندوق تأمين خاص/حكومي يقدم مزايا تأمينية إلى 33 مليون عضو، وما لاحظته الهيئة من طفرة في أعداد المترددين على الإدارة المركزية لخدمات السوق لإنهاء متطلباتهم القانونية، ورصد اتجاه متزايد في عقد لقاءات عمل مرتبطة بالإيضاحات التي تطلبها الإدارات الفنية بالهيئة وتخص مصالح المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من أفراد وجهات، مما أوجد حاجة مُلحة لاستيعاب مستجدات العمل، واستمرارية التواصل مع المترددين على الهيئة من أصحاب المصلحة للوفاء بمتطلباتهم التنظيمية والتشريعية على مدار اليوم اعتباراً من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.

ومن ناحية أخرى، كشف د. عمران عن إصداره للقرار رقم (816) لسنة 2022 بنهاية أبريل 2022 بشأن مدّ مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 إلى 31 مايو 2022 وذلك تيسيراً على المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، ووجه بنشره في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، وأن يٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.