شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية ينفى وقف حركة البيع والشراء بأسواق الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ما يتم تداوله علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن توقف حركة أسواق الذهب المحلية " شراء وبيع "، مؤكدا أن ما يتم تداوله من وثائق بهذا الشأن لا تمت للغرف التجارية بأي صلة، وما يتم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارية تمامًا من الصحة، كما أكد علي عدم صدور آي تعليمات حكومية أو خاصة بتوقف حركة الأسواق، وأن الغرض من تلك الشائعات هو زعزعة الاستقرار بسوق الذهب .

وأوضح العربي أن الغرف التجارية قد رصدت مجموعة من المحاولات خلال الفترة الماضية لتصدير عدد من الشائعات حول مختلف القطاعات السلعية لاحداث بلبلة يالأسواق، مؤكدا أن الحركة التجارية تسير وفق معدلاتها الطبيعية في مختلف القطاعات مع توافر كافة أنواع السلع بالأسواق .

ومن جانبه قال هاني جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب بالاسواق المحلية هو خاضع لآليات العرض والطلب .

وارجع ميلاد ارتفاع منتجات الذهب بمختلف العيارات إلي ارتفاع حجم الطلب المحلي علي خام الذهب والمشغولات الذهبية مع انخفاض حجم المعروض من الخام لما تواجهه الأسواق من صعوبات استيرادية بالاضافة الي تحرك سعر الدولار وحالة الارتباك الضبابية بالأسواق العالمية، بالاضافة الي ارتفاع الطلب العالمي علي خام الذهب وكان لكل تلك العوامل أثرا مباشرا على ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية، مؤكدا أن كل تلك العوامل قد تؤثر في الأسعار ولكن لا تأثير لها باي شكل من الأشكال علي انتظام حركة البيع والشراء بالأسواق .

وناشد ميلاد كافة التجار في قطاع الذهب عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، ومواصلة حركة البيع والشراء بشكلها الطبيعي، كما يناشد ميلاد المواطنين ووسائل الإعلام بتحري الدقة قبل تناقل مثل هذه الشائعات، والتي من شأنها التأثير سلبا علي الاقتصاد القومي .

وأصدرت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية بيان رسمي أمس تؤكد فيه علي عدم صحة ما يتم تداوله من مستندات تدعي توقف حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية كما توجهت بالشكر لوزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة الدمغة والموازين لما يقومون به من مجهودات وتواصل مستمر مع تجار الذهب لانتظام حركة الأسواق .