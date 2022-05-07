شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم تستقر عند 1220 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، استقرارا عند مستويات 1220 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر، وذلك بعد عدة تغيرات شهدها السوق في تداولات أمس الجمعة، ويتوقف التداول على الذهب عالميًا الأمر الذي يجعل أونصة الذهب مستقرة عند 1883 دولارا حتى يوم الإثنين.





أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 1046 جنيها

عيار 21 يسجل 1220 جنيها

عيار 24 يسجل 1394 جنيها

أونصة الذهب 9720 دولارا

أسعار الذهب أغلقت على ارتفاع طفيف في البورصة العالمية أمس لكنها سجلت خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مع ارتفاع عوائد الدولار والخزانة الأميركية على خلفية سياسة الفدرالي الأميركي الجارية القابلة للتشديد.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 1880 دولارا للأونصة، لكنه ظل منخفضًا بنحو 0.8% على الصعيد الأسبوعي، وحقق مؤشر الدولار الأميركي مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مع استقرار عوائد سندات الخزانة الأميركية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.

ويوم الأربعاء، رفع الفدرالي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر عدد منذ 22 عامًا، ويميل الذهب غير العائد إلى التراجع مع تفضيل المستثمرين الحصول على الفائدة مع ارتفاع أسعارها.

وشهدت الأسهم الأمريكية تراجعات مع ختام تعاملات الأسبوع، حيث عبر المستثمرون عن مخاوفهم من أن ارتفاع أسعار الفائدة والذي قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي.