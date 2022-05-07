مشروع تنمية التجارة يختار 6 قطاعات تصديرية لتنميتها خلال 3 سنوات

القاهرة - سامية سيد - يُعد مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والذي يتم تنفيذه على مدار خمس سنوات، جزء من اتفاقية التعاون الثنائي بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر المشروع نتاج لعقود طويلة من الاستثمارات الأمريكية في الشركات المصرية والسياسات الاقتصادية حيث يهدف إلى تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصةً الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير. ويستهدف المشروع قطاعات صناعية محددة، ألا وهيَّ: قطاع مواد البناء والتشييد، قطاع الكيماويات والتغليف والتعبئة، قطاع الصناعات الهندسية، قطاع الصناعات الغذائية، قطاع المفروشات المنزلية، وقطاع الملابس الجاهزة.

ويسعى مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية على تطوير التجارة وتقليل الحواجز أمامها. كما يعمل على بناء شراكات مع جمعيات الأعمال والمجالس التصديرية والقطاع الخاص لتعزيز ودعم بيئة الأعمال وبالأخص تقديم الخدمات التجارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواعدة للتصدير لرفع قدراتهم التنافسية ومساعدتهم على الوصول للأسواق العالمية الجديدة لزيادة حجم صادرتهم.

ويقوم المشروع بتقديم الدعم الفني وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص مثل: وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، والمجالس التصديرية، واتحاد الصناعات المصرية، وجمعيات الأعمال وشركات القطاع الخاص. كما يساعد المشروع المُصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على، تحديد المشترين الدوليين والتواصل معهم، الدخول على منصات التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني، الإعداد للحصول على شهادات الاعتماد، تقديم منتجات طبقاً للمواصفات الدولية، التعرف على خدمات التمويل والاستثمار المُتاح.

كما يقدم المشروع، خدمات دعم فني للمصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها المساعدة في إيجاد عمال دوليين والتجارة الإليكترونية والتسويق الرقمي و رفع معايير الجودة والاعداد للحصول على شهادات الاعتماد الدولية وخدمات الاستشارات المالية والمعارض التجارية وبعثات المشترين والخدمات الاستشارية تتضمن، الدراسات التسويقية، واستراتيجيات التصدير والتعبئة والتغليف والتسويق.

مشروع تطوير وتنمية التجارة يساعد 6 قطاعات على تعزيز قدراتها التصديرية للتوسع في الأسواق الحالية أو فتح أسواق جديدة لمنتجاتها.