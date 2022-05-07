شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أحداث اقتصادية منتظرة بعد إجازة العيد.. أبرزها اجتماع لجنة السياسات النقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر انعقاد 5 أحداث اقتصادية كبرى بعد إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تنتهي اليوم السبت، أبرز هذه الأحداث اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 19 مايو الجاري، وإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدل التضخم عن أبريل الماضي يوم 10 من الشهر الجاري.





اجتماع لجنة السياسات النقديةتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، ثالث اجتماع لها في عام 2022، يوم 19 مايو الجاري؛ لتحديد أسعار الفائدة، يأتي هذا بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بمقدار نصف نقطة مئوية للتعامل مع أسوأ تضخم شهدته أمريكا منذ 40 عامًا، ليصبح أكبر ارتفاع منذ 22 عامًا.

وسبق أن عقد البنك المركزي، اجتماعًا استثنائيًا، قبل 3 أيام من الاجتماع الرسمي السابق، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

ويستهدف البنك المركزي المصري، تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% (±2%) مقارنة بـ 9% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.

معدل التضخميعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدل التضخم عن شهر أبريل لعام 2022، يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو الجاري.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 124.4 نقطة لشهر مارس 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قدره 2.4% عن شهر فبراير الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضـخم السنوي 12.1% لشهر مارس 2022 مقابل 4.8% لنفس الشهـر من العام السابق.





الإقرارات الضريبيةتقدم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية، وإقرار الضريبة على القيمة المضافة، وإقرار ضريبة كسب العمل، وكذا نموذج 41 خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة، يوم 8 مايو 2022، وذلك طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه " إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى اول يوم عمل بعدها".





قانون التأمين الموحديبدأ مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، بعد موافقة مجلس الشورى، ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.





صفقة دومتيينتظر خلال الفترة المقبلة، حسم عرض شركة Expedition Investments ، وهي شركة مؤسسة وفقًا لقوانين دولة موريشيوس بالتحالف مع بعض المستثمرين عن طريق مساهمتهم بالشركة، للاستحواذ على نسبة أغلبية حتى 90% من إجمالي أسهم رأسمال شركة دومتي، بسعر مبدئي لعرض الشراء 5 جنيهات للسهم الواحد بقيمة إجمالية 1.415 مليار جنيه.

ويضم المستثمرين أعضاء التحالف مقدم العرض عائلة الدماطي، وهما عمر محمد الدماطي (رئيس مجلس إدارة الشركة المستهدفة)، ومحمد عمر الدماطي (عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المستهدفة) وهما مساهمين رئيسين كمجموعة مرتبطة بالشركة المستهدفة، وأعضاء مشاركين بالتحالف بحصص أقلية بالشركة مقدمة العرض، وحال تنفيذ الصفقة التي ستعد الأول في قطاع الأغذية في عام 2022 سترتفع نسبة مساهمة عائلة "الدماطي" بدومتي.

وفي الوقت الحالي، ويتوزع هيكل مساهمي شركة دومتي الذين يملكون أكثر من 5% من أسهم الشركة، بين يحيى محمد عوض بن لادن - سعودي بنسبة 15.65%، وTREVI HOLDING بنسبة 11.53%، وعمر محمد الدماطي بنسبة 9.19%، زينب محمد شاهين بنسبة 7.22%، وNAS5 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC بنسبة 6.28%.