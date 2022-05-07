شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الاتصالات تبنى 2293 محطة محمول جديدة خلال عام لتحسين الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منذ إصدار الإطار التنظيمي لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات، في اعتماد إنشاء وتشغيل عدد 2293 محطة محمول جديدة خلال عام، منها وذلك ضمن المنظومة الجديدة لتسريع إجراءات إنشاء محطات المحمول، منها 46 محطة جديدة على أهم الطرق القومية والاستراتيجية بمختلف أنحاء الجمهورية مما يؤثر بشكل إيجابي على جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أصدر الإطار التنظيمي لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار دور الجهاز لضمان توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية، وخلق فرص استثمارية في ظل بيئة تنافسية عادلة.

ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز سرعة انتشار الخدمات المقدمة للمستخدمين مع ضمان أعلى مستوى لجودة هذه الخدمات، تماشياً مع استراتيجيات الدولة في التحول الرقمي، خاصة في ظل الزيادة المطردة لمعدلات استهلاك الإنترنت المحمول والبيانات ووصول عدد مستخدمي المحمول إلى أكثر من 90 مليون مستخدم.

ووفقًا لبيانات جهاز تنظيم الاتصالات، ارتفع اعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إنشاء وتشغيل محطات المحمول الجديدة من 173 محطة محمول جديدة خلال الربع الثاني من عام 2021 موزعة على عدد 5 محافظات، إلى 641 محطة جديدة خلال الربع الثالث 2021 بنسبة زيادة قدرها 62% مقارنة بالربع الثاني 2021، وإلى 693 محطة جديدة خلال الربع الرابع عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 114% مقارنة بالربع الرابع لعام 202.

وبحسب آخر بيان لجهاز تنظيم الاتصالات، تم اعتماد 740 محطة جديدة خلال الربع الأول عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 42% مقارنة بالربع الأول لعام 2021، بالإضافة إلى اعتماد 46 محطة جديدة على أهم الطرق القومية والاستراتيجية بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويستهدف لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالبدء في إجراءات تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه، تمول من صندوق الخدمة الشاملة، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل منتصف عام 2022.