شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع تنمية التجارة يختار 4 قطاعات تصديرية لتنميتها خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE) على تعزيز التجارة الدولية وزيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدد من القطاعات المهمة من بينها قطاع الملابس الجاهزة وقطاع المفروشات، فضلا عن قطاعات اخري مثل مواد البناء والتشييد، الكيماويات والتغليف والتعبئة، والممول من الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويقوم المشروع بتقديم الخبرات والدعم الفني لأعضاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في مجال إتاحة الفرص التصديرية، للسوق الأمريكي، الأمر الذي من شأنه خلق روابط تعزز من القدرات التصديرية لأعضاء الغرفة والشركات الصغيرة والمتوسطة ويساعد المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي تحديد المشترين الدوليين والتواصل معهم و الدخول علي منصات التجارة الإلكترونية والتسوق الالكتروني وكيفية الحصول علي الشهادات المعتمدة المطلوبة بالإضافة إلي تقديم منتجات طبقا للمواصفات الدولية.

مشروع "تنمية التجارة بمصر" الممول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيتم تنفيذه خلال فترة زمنية مدتها 5 سنوات تبدأ من العام الجاري، ويشمل المشروع ثلاث مكونات رئيسية وهى تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، و تطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية.

مشروع "تنمية التجارة بمصر" سيُمكن الشركات المستفيدة منه في الحصول على بعض الخدمات، مثل منح الشركات شهادات الجودة لاختراق الأسواق الأفريقية ومنح تدريبية لزيادة الصادرات لكافة الأسواق، وزيادة قدرات الشركات الصغيرة على الارتقاء بمستوى المنتجات المصدرة، ومساندة الشركات الصغيرة الجديدة في كيفية اختراق ودخول الأسواق والتصدير.