شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركات المحمول..والترددات الجديدة كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر
وسبق أن اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقديم خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE بسوق الاتصالات المصري، والتي ستؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصوتية بدون أي تكاليف إضافية على المستخدمين، حيث أتاحت الخدمة الجديدة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية بنقاء ووضوح صوت أكبر مقارنة بمكالمة الصوت العادية، بالإضافة إلى القدرة على تحقيق اتصال أسرع بنسبة 70% من المكالمة الصوتية العادية، واستخدام سرعات انترنت عالية خلال عمل المكالمات الصوتية.
يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وافق على تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 80 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بنظام TDD لشركات فودافون مصر، والمصرية للاتصالات، واتصالات مصر مقابل 1.170 مليار دولار أمريكي، وفي فبراير الماضي، خصص الجهاز ترددات جديدة لشركة اورنج مصر بعرض 30 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بنظام TDD مقابل 440 مليون دولار، ليصبح إجمالي مقابل تخصيص النطاقات الترددية لشركات المحمول الأربعة 1.610 مليار دولار أمريكي.