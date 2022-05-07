شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركات المحمول..والترددات الجديدة كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركات المحمول لتصل إلى 29 ميجابت/ثانية لشركة فودافون، و31 ميجابت/ثانية لشركة اتصالات، و30 ميجابت/ثانية لشركة وي خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر نوفمبر 2021، مع ثبات متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة أورنج حيث بلغت 25 ميجابت/ثانية خلال نفس الشهر.

جاء ذلك كأول نتائج لاعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إضافة ترددات جديدة لخدمات الهاتف المحمول في الحيز الترددي 2600 ميجا هيرتز بتقنيةTDD بحجم 80 ميجاهرتز بداية من ديسمبر الماضي، مما يسهم في إحداث نقلة نوعية بجودة خدمات الاتصالات، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وذلك على النحو الذى يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق المصري، ويدعم عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.

وسبق أن اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقديم خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE بسوق الاتصالات المصري، والتي ستؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصوتية بدون أي تكاليف إضافية على المستخدمين، حيث أتاحت الخدمة الجديدة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية بنقاء ووضوح صوت أكبر مقارنة بمكالمة الصوت العادية، بالإضافة إلى القدرة على تحقيق اتصال أسرع بنسبة 70% من المكالمة الصوتية العادية، واستخدام سرعات انترنت عالية خلال عمل المكالمات الصوتية.

يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وافق على تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 80 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بنظام TDD لشركات فودافون مصر، والمصرية للاتصالات، واتصالات مصر مقابل 1.170 مليار دولار أمريكي، وفي فبراير الماضي، خصص الجهاز ترددات جديدة لشركة اورنج مصر بعرض 30 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بنظام TDD مقابل 440 مليون دولار، ليصبح إجمالي مقابل تخصيص النطاقات الترددية لشركات المحمول الأربعة 1.610 مليار دولار أمريكي.