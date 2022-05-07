شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطوير مصانع الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى أغلب مصانع القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، من تقادم الآلات والمعدات واحتياجها إلى عمليات تحديث وتطوير واسعة بهدف اعادتها لسوق الصادرات الذى فقدت السنوات الماضية في ظل المنافسة الكبيرة مع شركات القطاع الخاص ومن الشركات الدولية ولا سيما في قارة أفريقيا. 1 – تحتاج المصانع لتحديث وتطوير يتوافق مع معايير التصنيع العالمية. 2 – تم رصد 1.7 مليار جنيه للقيام بأعمال التطوير . 3 – تركز اعمال التطوير على تأهيل المصانع للتصدير . 4 – صادرات شركات القابضة للأدوية تتراوح من 300 إلى 400 مليون جنيه فقط سنويًا. 5 – تمتلك القابضة إمكانيات تؤهل مصانعها للتصدير بـ3 مليارات جنيه سنويًا. 6 – يعد السوق الافريقي الاسهل للتصدير له مقارنة بالسوق الأوروبى. 7 – هيكلة الشركات وزيادة طرح حصصها في البورصة كفيل بتوفير استثمارت للتطوير .