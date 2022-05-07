شكرا لقرائتكم خبر عن 15 سهما تصعد بنسبة تتجاوز 10% خلال رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق 15 سهمًا بالبورصة المصرية، صعودًا تجاوز نسبة 10% خلال شهر رمضان وقبل إجازة عيد الفطر المبارك، وهي:

1- شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 10% ليغلق عند مستوى 5.500 جنيه.

2- مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 10.09% ليغلق عند مستوى 2.400 جنيه.

3- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بنسبة 10.11% ليغلق عند مستوى 110 جنيه.

4- المالية والصناعية المصرية بنسبة 10.49% ليغلق عند مستوى 18.750 جنيه.

5- العربية للصناعات الهندسية بنسبة 11.40% ليغلق عند مستوى 1.036 جنيه.

6- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بنسبة 13.02% ليغلق عند مستوى 1.311 جنيه

7- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 13.75% ليغلق عند مستوى 28.290 جنيه.

8- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بنسبة 14.21% ليغلق عند مستوى 4.500 جنيه.

9- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 14.63% ليغلق عند مستوى 12.460 جنيه.

8- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بنسبة 14.95% ليغلق عند مستوى 2.230 جنيه.

9- المنصورة للدواجن بنسبة 15.27% ليغلق عند مستوى 1.049 جنيه.

10- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بنسبة 16.15% ليغلق عند مستوى 628.610 جنيه.

11- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 16.67% ليغلق عند مستوى 0.399 جنيه.

12- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 17.48% ليغلق عند مستوى 12.100 جنيه.

13- اودن للاستثمار والتنمية بنسبة 18.79% ليغلق عند مستوى 1.852 جنيه.

14- شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 22.68% ليغلق عند مستوى 8.600 جنيه.

15- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بنسبة 24.19% ليغلق عند مستوى 3.850 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 11047.70 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1873.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 1.48% ليغلق عند مستوى 2851.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 1.29% ليغلق عند مستوى 13533.68 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 16.69% ليغلق عند مستوى 3893.08 نقطة.