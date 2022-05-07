شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاو»: تراجع طفيف لأسعار المواد الغذائية في أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في أبريل، بعد أن سجلت مستوى قياسيا في مارس، وانخفضت بفضل الزيوت النباتية والحبوب.

وبلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، في المتوسط 158.5 نقطة الشهر الماضي، مقابل 159.7 بعد تعديل بالزيادة في شهر مارس، وكان رقم مارس قد تم تحديده سابقا عند 159.3 نقطة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في (الفاو)، ماكسيمو توريرو كولين: إن «الانخفاض الطفيف في المؤشر يبعث على الارتياح، لا سيما بالنسبة إلى البلدان منخفضة الدخل التي تعاني عجزا غذائيا، لكن أسعار المواد الغذائية لا تزال قريبة من مستوياتها المرتفعة في الآونة الأخيرة، ما يعكس أزمة الأسواق المستمرة، ويشكل هذا تحديا للأمن الغذائي العالمي للفئات الأضعف».

ورغم انخفاضه على أساس شهري، فإن مؤشر أبريل كان أعلى بنسبة 29.8 % عن العام السابق، مدفوعا جزئيا بالمخاوف من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، أمس الجمعة، خفضت (الفاو) بشكل طفيف توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2022 إلى 782 مليون طن من 784 مليون طن الشهر الماضي.

ووضعت التوقعات في الحسبان انخفاضا متوقعا بنسبة 20 % في مناطق الحصاد في أوكرانيا، وانخفاضا متوقعا في الإنتاج في المغرب بسبب الجفاف.