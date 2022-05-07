شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية في شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس الجمعة، متجهة نحو تسجيل أسوأ أسبوع لها في شهرين، بعد هبوط حاد في وول ستريت بسبب خشية المستثمرين من الحاجة إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % بحلول الساعة 07:09 بتوقيت جرينتش، وكانت أسهم قطاعي السفر والترفيه والتكنولوجيا أكبر الخاسرين، في حين كانت أسهم النفط والغاز الرابح الوحيد مع تجاوز أسعار الخام 110 دولارات للبرميل.

وأغلقت الأسهم الأمريكية، أمس الأول، على انخفاض حاد، حيث تراجعت معنويات المستثمرين في مواجهة مخاوف من ألا يكون رفع سعر الفائدة هذا الأسبوع كافيا لكبح التضخم المتصاعد، كما أثرت الأرباح سلبا على المعنويات في أوروبا.