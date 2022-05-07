بيان عاجل من شعبة الذهب بشأن وقف عمليات البيع

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، والشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، بياناً عاجلاً بشأن المنشور المتداول على بعض موقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقف حركة تداول الذهب.

وجاء في البيان، الذي نقله موقع "مصراوي"، أن المنشور المتداول صادر من شركة وهمية و غير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.

وأضاف البيان أنه لا صحة مطلقاً لما ورد في هذا المنشور الوهمي، ولم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب من قبل أي محل، مؤكدة أن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة، وأن تسعير الذهب في مصر يخضع لشفافية كاملة، وفقاً لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية، بحسب البيان.

وأشار إلى أن مثل تلك المنشورات والبيانات الوهمية هدفها إحداث حالة من الاحتقان والاضطراب للسوق، مطالباً الجميع الحذر من تداولها خاصة.

وتابع البيان أن مثل تلك الشائعات هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري، وإنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.