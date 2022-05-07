شكرا لقرائتكم خبر عن استيراد مصر من البوتاجاز تتراجع لـ174 ألف طن فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت معدلات استيراد البوتاجاز في مصر وفقا لبيانات حكومية، حيث سجل إجمالي الكميات المستوردة من البوتاجاز نحو 174 ألف طن في شهر فبراير الماضي "بيان مبدئى" انخفاضا من 193 ألف طن في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 19 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات الاستهلاك أيضا شهدت تراجع هامشي، حيث بلغت نحو 318.3 ألف طن، مقابل 321.9 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 3.6 ألف طن.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد رصدت تراجع استيراد مصر من البوتاجاز منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغ حجم الاستيراد نحو 148 ألف طن، مقابل 185 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 37 ألف طن، وانخفض الاستهلاك المحلي من البوتاجاز وسجل 332 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 336.6 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 4.6 آلاف طن، كما ارتفع حجم الإنتاج المحلي من البوتاجاز وسجل نحو 160.4 ألف طن في ديسمبر الماضي، مقابل 157.3 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بارتفاع بلغ نحو 3.1 آلاف طن.

وتراجع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 3 ملايين و481.2 ألف طن في شهر فبراير الماضي "بيانات أولية"، مقارنة بنحو 3 ملايين و556 ألف طن في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 74.8 ألف طن.