منشورات متداولة على مواقع التواصل.. وسائل إعلامية توضح حقيقة وقف عمليات البيع بمحلات الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

تداولت بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بوقف عمليات البيع بمحلات الذهب.

وأفادت وسائل إعلامية بأن بعض الصفحات والحسابات على السوشيال ميديا تداولت أنباء أن هناك تعليمات بوقف بيع الذهب لحين إشعار آخر، بعد اللغط الذي أثاره ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية في مصر، واتهامات للتجار بالمبالغة في التسعير.

وأعلنت الصفحة الخاصة بموقع "آي صاغة" على فيسبوك، وهي شركة لبيع المجوهرات والسبائك على الإنترنت، أنها أوقفت التعاملات على الذهب، لحين إشعار آخر، وأوقفت كذلك الإعلان عن الأسعار، "نتيجة التخبط في أسعار الذهب محليا".

ونقل موقع "مصراوي" عن هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قوله إنه لا صحة لما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بوقف عمليات البيع بمحلات الذهب.

وأكد ميلاد أن حركة البيع والشراء مستمرة بشكلها الطبيعي بمحلات الذهب، مضيفاً أن حركة الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية حالياً مرتفعة بالأسواق، لاتخاذ المستهلكين الذهب كملاذ آمن.

وأشار ميلاد إلى أن زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية دفعت الأسعار إلى الارتفاع بالسوق المحلي.

ووفقاً لما ذكره نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لموقع "مصراوي"، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 1250 جنيها، يوم الجمعة، وهو يعتبر أعلى سعر له على الإطلاق محلياً.

وخلال الأيام الماضية، شهدت أسعار الذهب في مصر قفزات كبيرة، عقب إعلان المركزي الأمريكي عن رفع الفائدة على الدولار، وهو ما أثار بعض التوقعات بشأن احتمالية زيادة سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه.

وصرح نجيب بأن "ارتفاع الأسعار حالياً نظراً لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي".

وعادة ما يرتبط سعر الذهب في مصر بسعر الدولار أمام الجنيه، وخاصة في السوق الموازي.