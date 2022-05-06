شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ارتفاع أحجام التداول بموانئ اقتصادية قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحقيق مستويات نشطة منذ بداية العام على الرغم من الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث رصدت بيانات شهر ابريل الماضي زيادة ملحوظة في حركة تداول البضائع، فما هي أهم هذه المؤشرات؟

س. ما هي أهم مظاهر نشاط موانئ المنطقة الاقتصادية خلال الأعياد؟

ج. استقبل ميناء السخنة سفينة السيارات Frontier Ace وتحمل 808 سيارات سوزوكي، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزول السيارات على الرصيف الجديد للحوض الثاني لشركة موانئ دبي العالمية المشغل الرئيسي.

س. كيف ساهمت موانئ المنطقة الجنوبية في زيادة معدلات تداول البضائع؟

ج. استقبل ميناء الأدبية في أبريل الماضي 43 سفينة بضائع مقارنة بعدد 28 سفينة في إبريل 2021، حيث سجل الميناء دخول عدد 9 سفن بضائع عامة، 9 سفن صب جاف، 11سفينة صب سائل، 3سفن حاويات وسفينة حيوانات حية، و10 سفن أخرى بحجم تداول بلغ 777952.35 طن بمعدل زيادة في إجمالي الحمولات بلغ 59.05%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 الذي بلغ إجمالي الحمولات به نحو 489114.18 طن.

س. كم عدد السفن التي استقبلها ميناء العين السخنة خلال نفس الفترة؟

ج. استقبل ميناء العين السخنة 38 سفينة مقارنة بعدد 36 سفينة في إبريل 2021 بمعدل زيادة قدره 15.36%، حيث سجل الميناء دخول عدد 23 سفينة بضائع عامة محواه و6 صب جاف و8 سفن صب سائل وسفينة بضائع عامة غير محواه، بإجمالي حمولات 1439510.37 طن بمعدل زيادة بلغ 18.44% .