شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 6-5-2022.. 91 مليار جنيه فائض أولى بالموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 6-5-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها توقع وزير المالية، تحقيق الموازنة العامة للدولة فائض أولي 91 مليار جنيه، وخفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالي إلى 6.2%، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى 5% بنهاية العام المالى الحالي في يونيو المقبل، وفوز البريد المصري، بجائزة اتحاد البريد العالمي "تعاونيات البريد السريع"، للعام الثاني على التوالي، بسبب تميزه في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولي.





المالية: نتوقع تحقيق فائض أولى 91 مليار جنيه وخفض العجز لـ6.2% بنهاية يونيوقال وزير المالية، إنه من المتوقع تحقيق الموازنة العامة للدولة فائض أولي 91 مليار جنيه، وخفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالي إلى 6.2%، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى %5٪ بنهاية العام المالى الحالي في يونيو المقبل.

أضاف الوزير، أن نسبة العجز الكلى خلال التسعة أشهر الماضية في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، انخفضت إلى 4.9٪، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8٪ نتيجة المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية الذى يستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمي.

مصر تفوز بجائزة التميز من اتحاد البريد العالمى للعام الثانى على التواليفاز البريد المصري، بجائزة اتحاد البريد العالمي "تعاونيات البريد السريع"، للعام الثاني على التوالي، بسبب تميزه في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولي، بعد تطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بمعايير الاستعلام والتسليم الدولية؛ جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة لتعاونيات البريد السريع المنعقدة بمقر اتحاد البريد العالمي بالعاصمة السويسرية برن، وتسلم الجائزة إسلام أحمد عبد الغني مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري "للخدمات البريدية". مصر تفوز بجائزة التميز من اتحاد البريد العالمى للعام الثانى على التواليفاز البريد المصري، بجائزة اتحاد البريد العالمي "تعاونيات البريد السريع"، للعام الثاني على التوالي، بسبب تميزه في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولي، بعد تطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بمعايير الاستعلام والتسليم الدولية؛ جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة لتعاونيات البريد السريع المنعقدة بمقر اتحاد البريد العالمي بالعاصمة السويسرية برن، وتسلم الجائزة إسلام أحمد عبد الغني مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري "للخدمات البريدية".

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن فوز البريد المصري بهذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي، يؤكد ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية، ويمثل تجسيدًا واضحًا للنجاح الذي حققه البريد المصري خلال الفترة الماضية بعد تطبيق كافة المعايير الدولية على الخدمات، مشيرًا إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة لخطة استراتيجية شاملة تم تنفيذها لإحداث نقلة نوعية بجميع القطاعات والخدمات بما يعزز من قدرات البريد المصري على المنافسة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

التعاون الدولى: 46 مشروعا لتخفيف آثار تغيرات المناخ بتمويلات 7.8 مليار دولار التعاون الدولى: 46 مشروعا لتخفيف آثار تغيرات المناخ بتمويلات 7.8 مليار دولار التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعدد من قيادات منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الإنمائي المشترك بين مصر والأمم المتحدة، وتعزيز جهود العمل المناخي لدفع خطط الدول النامية والناشئة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأشارت إلى تجربة مصر في مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث تضم المحفظة الجارية للتمويل التنموي 372 مشروعا بنهاية عام 2021 بقيمة 26.5 مليار دولار، تدعم رؤية الدولة التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وعلى مستوى مشروعات العمل المناخي تضم المحفظة الجارية العديد من المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فى مجال التكيف التي تستهدف الحد من تأثر الأنظمة البيئية والبشرية بتغيّرات المناخ الحالية أو المتوقعة، تبلغ عددها 28 مشروعًا بقيمة 2.85 مليار دولار من بينها، بينما تضم 46 مشروعًا لتخفيف آثار التغيرات المناخية، بتمويلات تنموية تصل إلى 7.8 مليار دولار، لتعزيز تبني الممارسات الصديقة للبيئة في عدة قطاعات.