الاقتصاد

ارتفاع مبيعات السيارات الأوربية بنسبة 15,1% وانخفاض مبيعات الصينى

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القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “ أميك “ عن مبيعات السيارات خلال يناير من العام الحالي 2022 ، أن مبيعات السيارات الأوروبية، قد ارتفعت بنسبة 15.1% خلال العام الحالي، وذلك ببيع حوالي 4,417 سيارة، مقارنة بنفس الفترة حوالي بـ3,837 سيارة في 2021 .

علي النقيض أوضح تقرير مجلس معلومات السيارت " أميك " أن  مبيعات " السيارات الصينية " قد انخفضت بنسبة 17.9% خلال يناير من العام الحالي 2022، بإجمالي بلغ 2,748 سيارة، مقارنة بـ3,346 سيارة في يناير 2021.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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