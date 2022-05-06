ارتفاع مبيعات السيارات الأوربية بنسبة 15,1% وانخفاض مبيعات الصينى

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “ أميك “ عن مبيعات السيارات خلال يناير من العام الحالي 2022 ، أن مبيعات السيارات الأوروبية، قد ارتفعت بنسبة 15.1% خلال العام الحالي، وذلك ببيع حوالي 4,417 سيارة، مقارنة بنفس الفترة حوالي بـ3,837 سيارة في 2021 .

علي النقيض أوضح تقرير مجلس معلومات السيارت " أميك " أن مبيعات " السيارات الصينية " قد انخفضت بنسبة 17.9% خلال يناير من العام الحالي 2022، بإجمالي بلغ 2,748 سيارة، مقارنة بـ3,346 سيارة في يناير 2021.