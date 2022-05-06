شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الأمريكية تفتح على تراجعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الجمعة، إذ فاقمت بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع مخاوف المستثمرين بشأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة لتهدئة ارتفاع الأسعار.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 224.09 نقطة بما يعادل 0.68 بالمئة إلى 32773.88 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 18.70 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 4128.17 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 70.86 نقطة أو 0.58 بالمئة إلى 12246.83 نقطة.