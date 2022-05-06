شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسواق المال الإماراتية بجلسة الجمعة.. وبورصة دبى تتراجع بنسبة 1.03% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، حيث هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.03% خاسرًا 38.81 نقطة ليغلق عند مستوى 3694.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 96.4 مليون سهم محققة ما قيمته 241.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 4613 صفقة لـ26 سهمًا.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.18%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.03%، وأخيرًا قطاعي البنوك، والاتصالات بنسبة 0.93%، 0.9%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 10.11%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.46%.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.63%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 1.77%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.14%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.76%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.7 مليون ورقة بقيمة 73.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.25%.

كما تراجع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.057% خاسرًا 5.67 نقطة ليغلق عند مستوى 10022.82 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.878 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 284.6 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 9016 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعات بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.18%، يليه قطاع المرافق بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.35%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.46%.

وارتفع 13 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 2.8%، ثم سهم "شركة الياه للاتصالات الفضائية" بنسبة 2.28%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 2.21%، وتراجع 27 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.88%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 7.03%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 4.55%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 372.5 مليون درهم.