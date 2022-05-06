الاقتصاد

انطلاق سمبوزيوم مدينتي الدولي الخامس للنحت

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت أمس فعاليات سمبوزيوم مدينتي الدولي الخامس للنحت، والذي يستمر لمدة شهر حتى 5 يونيو 2022.

 

ويشارك في الدورة الخامسة لسمبوزيوم مدينتي الدولي 25 فنانا مصريا وأجنبيا ، وسيكون مقر أعمالهم الفنية خلال فترة السمبوزيوم أمام خيمة المبيعات بجوار البوابة الرئيسية لمدينتي .

 

وأكد الفنان صلاح حماد ، رئيس اللجنة المنظمة لسمبوزيوم مدينتي، أن هذه الدورة تعد حدثا فنيا كبيرا ، إذ يشارك فيها 25 فنانا ، 10 فنانا مصريا و 15 أجنبيا، وهو بذلك يعد أكبر سمبوزيوم للنحت يقام في مصر  بمشاركة هذا العدد من الفنانين .

وأشاد حماد بدعم مجموعة طلعت مصطفى للثقافة والفنون في مصر عبر استضافة سمبوزيوم مدينتي الدولي، مما يسهم في دعم فن النحت وإنتاج أعمال وقطع فنية " المنحوتات " يتم استخدامها في تزيين الحدائق والميادين المختلفة. 

 

وتتكون اللجنة المنظمة لسمبوزيوم مدينتي الدولي الخامس من المهندس خالد الشهابي ، الفنان صلاح حماد ، السيدة نفين توفيق ، الدكتور سعيد بدر ، الدكتور محمد عباس ، الدكتور ياسر بكار ، الدكتورة مريم مكرم الله ، الفنانة دعاء شعبان و الدكتورة مروة مجدي.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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