شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مميزات لسيارتك بعد تحويلها من البنزين إلى الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر عملية تحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعى كبديل لوقود السيارات، من الأشياء التي لها العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية التى تعود مباشرة على قائد السيارة، وذلك لأن متر الغاز الذى يماثل لتر البنزين، يعادل سعره نصف سعر لتر البنزين، وأيضا ارتفاع رقمه الأوكتينى وكونه وقوداً نظيفاً يحافظ علي البيئة من التلوث، وفيما يلى فوائد تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي.

أولا :

انخفاض تكلفة استهلاك الوقود لأكثر من الضعف مقارنة بالبنزين 92 ، لأن متر الغاز الذى يماثل لتر البنزين سعره يعادل نصف سعر لتر البنزين

ثانيا :

زيادة كفاءة محرك السيارة بنسبة 10% حيث يتم احتراق الوقود داخل المحرك احتراقاً تاماً لأن الغاز الطبيعي وقود نظيف ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين "حوالى 120 أوكتان".

ثالثا :

المحافظة علي كفاءة زيوت التزييت وبالتالي تغييرها علي فترات أطول بالإضافة للحفاظ علي البوجيهات والابلاتين والكوندنسر لفترة أطول وصيانة السيارة علي مدي فترات زمنية أطول.

رابعا :

تقليل نسبة الضوضاء والاهتزازات.

خامسا :

انعدام المكونات الملوثة والضارة بالصحة الناتجة من عادم السيارات.

سادسا :

مبيعات الغاز الطبيعى حققت متوسطاً في الربع الأول من عام 2022 بلغ 87 مليون متر مكعب مقارنة بـمتوسط بلغ 73 مليون متر مكعب خلال عام 2021

فيما يتوقع الانتهاء من تحويل 82 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالى ، بزيادة 48 % على العام الماض .

سابعا :

زيادة مراكز التحويل لتصل إلى 120 مركزاً حتى الآن ، كما بلغ عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود 440 ألف سيارة ،

وإرتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى 852 محطة حالياً، بالإضافة إلى 148 محطة أخرى سيتم دخولها على الخدمة تباعاً.