شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم في استونيا إلى أكثر من 18 % في أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار المستهلكين في استونيا بنسبة 8ر18 بالمئة في نيسان/ابريل الماضي، في أعلى معدل لها خلال ربع قرن، حيث تواكب تأثير الضغوط التضخمية مع توقف العمل ببرنامج حكومي لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة.

وذكر مكتب الاحصاء الاستوني على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة أن اسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بأكثر من ثلاثة امثال بنسبة 237 بالمئة خلال الشهر الماضي، فيما زادت أسعار الكهربا بنسبة 119 بالمئة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15 بالمئة فيما زادت أسعار الإيجارات بنسبة 34 بالمئة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيكتوريا تراسانوف المحللة الاقتصادية في مكتب الاحصاء الاستوني ،قولها إن توقف العمل ببرنامج التعويض التلقائي الذي كانت تطبقه الحكومة أدى إلى قفزة في اسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في البلاد.

كان البنك المركزي في استونيا قد حذر من أن القفزة في أسعار الغذاء والطاقة، والتي تفاقمت بسبب الحرب الأوكرانية، قد تدفع البلاد إلى حافة الركود خلال العام الجاري.

وتتوقع استونيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، أن يتجاوز التضخم خلال العام الجاري نسبة عشرة بالمئة.