شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بداكار الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف العاصمة السنغالية داكار أعمال الدورة الـ 54 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التى تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بالتعاون مع الحكومة السنغالية خلال الفترة من 11 إلى 17 مايو الجارى، بمشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص من الدول الأعضاء.

وتنعقد أعمال الدورة الـ54 هذا العام تحت عنوان: "تمويل الانتعاش الاقتصادى لأفريقيا من خلال إيجاد حلول مبتكرة".

وتتضمن أعمال الدورة جلسات وزارية رفيعة وعددا من الموائد المستديرة حول سبل تحويل تهديدات جائحة كوفيد-19، إلى قوة دافعة لتحقيق النمو والانتعاش العالمي. ويتم أيضا - خلال المؤتمر - إطلاق المؤتمر الاقتصادي السنوي حول أفريقيا الذي تصدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السنغالى ماكى سال، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، كلمة أمام المؤتمر.