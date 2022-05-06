الاقتصاد

الكشف والصيانة الدورية للأجهزة المستخدمة.. كيف تتعامل مع الغاز بمنزلك؟

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القاهرة - سامية سيد - مجموعة من التنبيهات والتعليمات للتعامل مع استخدامات الغاز الطبيعى بالمنزل وذلك لضمان أمان استخدام الأجهزة " البوتاجاز أو السخان "  وكانت تلك التنبيهات كالتالى..

 

-1لا تخزن أو تستعمل منتجات قابلة للإشعال مثل البنزين أو مواد الطلاء بالقرب من البوتاجاز او السخان.

 

-2لا تجعل سهولة استخدام الغاز و توافره سببا في زيادة الاستهلاك.

 

-3مراقبة عمليات الطهي منعا للخطر الذي قد ينشأ نتيجة غليان الطعام و انسكابه و بالتالي انطفاء الشعلة مع استمرار تسريب الغاز.

 

-4ضبط درجة الحرارة في السخان على درجات مناسبة يقلل تكلفة الاستهلاك.

 

-5الكشف والصيانة الدورية الأجهزة المستخدمة يقلل من احتمالات الخطر و يوفر الأمان.

 

-6ضرورة تنفيذ كافة أعمال الفك والتركيب للأجهزة أو القيام بأي توصيلات جديدة من خلال الشركات المتخصصة في  أعمال توصيل الغاز.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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