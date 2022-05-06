شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي مكونات طقم تحويل السيارات للغاز الطبيعى كوقود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية التى تعود مباشرة على المواطن من مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، حيث أن متر الغاز الذى يماثل لتر البنزين، يعادل سعره نصف سعر لتر البنزين، فضلاً عن ارتفاع رقمه الأوكتينى وكونه وقوداً نظيفاً وصديقاً للبيئة وفيما يلى أهم مكونات تحويل السيارات للغاز الطبيعى كوقود وكانت كالتالي..

1- الأسطوانة.

2- منظم الضغط.

3- الخـــلاط.

4- معالج تقديم الشرر.

5- مفتاح التحويل.

6- صمام الملء (بلف الشحن).

7- صمام الغاز.

8- صمام البنزين.

يذكر أن عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بلغ 440 ألف سيارة حتى الآن وتتوافر محطات تموين الغاز فى ظل ارتفاع عدد المحطات إلى 852 محطة حالياً، بالإضافة إلى 148 محطة أخرى سيتم دخولها على الخدمة تباعاً.