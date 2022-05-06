شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة العبور: خطة لتطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه تم وضع خطة لتطوير ورفع كفاءة الطرق داخل المدينة، لافتا إلى أنه تم رفع كفاءة شبكة الإنارة بالمدينة، واستحداث ما يلزم أثناء عمليات التطوير الجارية بالمدينة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وسهولة تنقلهم في شوارع المدينة وخاصة الطرق الرئيسية.

وأوضح أنه تم تطوير ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بطريق بلبيس السلام الصحراوي واستحداث أعمدة إنارة جديدة علي جانبي الطريق، وأيضا أمام مدخل المدينة وتم تركيب كشافات ليد موفرة بقدرة(١٤٥وات) لرؤية بصرية افضل ولسهولة تنقل المواطنين وجاري استكمال الاعمال تباعا.

كان المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، قد أكد إنه تم إنشاء منطقة ألعاب أطفال "kids area" كتجربة للمرحلة الأولى بجوار الچيم المفتوح بالمنطقة بالفاصل بين الحي التاسع والطريق الرئيسي للمدينة، لافتاً إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 20 لُعبة مختلفة وصب الخرسانة الجاهزة لقواعد الألعاب لزيادة العامل الأمني للأطفال مستخدمي الألعاب.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم صيانة المسطح الأخضر لبعض الألعاب وتمهيد محيط الألعاب الأخرى، والتأكد من تثبيتها بشكل كافٍ لسهولة استخدامها، مضيفاً أنه سوف يتم قريباً تجهيز بعض قطع الأراضي المناسبة للمراحل القادمة من مناطق ألعاب الأطفال لتعميم التجربة بأحياء المدينة المختلفة.