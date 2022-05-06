شكرا لقرائتكم خبر عن 14.4 مليار ريال شيكات «المقاصة» للأفراد والشركات في مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن أن قيمة شيكات المقاصة للأفراد والشركات بلغت في مارس الماضي نحو 14.379 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 23.4 %، مقارنة بـ 11.648 مليار ريال في فبراير 2022، فيما انخفضت على أساس سنوي، بنسبة 23.8 %، مقارنة بـ 18.880 مليار ريال في مارس من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما» أن متوسط قيمة شيكات الأفراد والشركات في مارس الماضي بلغ نحو 115.234 ألف ريال، مقارنة بـ 115.686 مليار ريال في فبراير 2022، منخفضا بنسبة 0.4 %، بينما تراجع على أساس شهري، بنسبة 2.5 %، مقارنة بـ 118.229 ألف ريال في مارس من عام 2021.

وأشارت النشرة إلى أن عدد شيكات الأفراد والشركات بلغ في مارس الماضي نحو 125 ألف شيك، مرتفعًا بنسبة 23.8 %، مقارنة بـ101 ألف شيك في فبراير 2022، بينما انخفض على أساس سنوي، بنسبة 21.9 %، مقارنة بـ 160 ألف شيك في مارس من العام الماضي.

وأوضحت النشرة أن قيمة الشيكات بين المصارف بلغت في مارس الماضي نحو 16.849 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 0.2 %، مقارنة بـ 16.818 مليار ريال في فبراير الماضي، بينما انخفض على أساس سنوي بنسبة 7.3 %، مقارنة بـ18.169 مليار ريال في مارس 2021.

وذكرت النشرة أن متوسط قيمة الشيكات بين المصارف بلغ في مارس الماضي نحو 591.688 ألف ريال، منخفضًا على أساس شهري مقارنة بـ690.161 ألف ريال في فبراير 2022 بنحو 14.3 %، في حين ارتفع على أساس سنوي، مقارنة بـ 519.190 ألف ريال في مارس 2021، بنسبة 14 %.

ووفقًا للنشرة بلغ عدد الشيكات بين المصارف في مارس الماضي نحو 28 ألف شيك، مقارنة بـ 24 ألف شيك في فبراير، مرتفعًا على أساس شهري بنسبة 16.7 %، بينما انخفض على أساس سنوي مقارنة بمارس من العام الماضي الذي سجل فيه 35 ألف شيك بنسبة 20 %.