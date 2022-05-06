شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: تطوير مصانع "راكتا" للورق يتكلف 200 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية أن صناعة الورق من الصناعات المطلوبة بشكل كبير في السوق المصرى، ولا سيما لتوفير احتياجات المصانع المتنوعة سواء من الورق العادى، أو ورق الكرتون المتنوع، وبالتالي من المهم أن يكون في مصر مصانع للورق بدلا من الاعتماد على الاستيراد فقط .

أضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365" أن تطوير مصانع راكتا سيتكلف نحو 200 مليون دولار، وبالتالى بدأنا الترويج لها فى القطاع الخاص لمشاركة رجل أعمال أو شركة تعمل فى نفس المجال، وذلك بما يتناسب مع خطط تطوير تلك المصانع وتوفير التمويل بدلا من اللجوء الى الاقتراض من البنوك وهو الخيار الأخير .

أوضح أن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية، والدولة توليه اهتماما كبيرا للغاية، وهو مرحب به أيضا فى تحديث وتطوير مصانع راكتا للورق، التي بدأت اتخاذ خطوات الاستفادة من الأصول غير المستغلة المتمثلة فى المعدات والآلات الخاصة بالمصانع القديمة، لافتا أنه سيتم تنفيذ دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتطوير المصانع التي أعدها المكتب الاستشاري الهندي C2C

جدير بالذكر أنه وفقاً لوزارة قطاع الأعمال العام ، تتضمن خطة التطوير –بتكلفة تتجاوز 200 مليون دولار- شراء خط إنتاج (ورق التغليف) بطاقة 500 طن/ يوم يعمل كبديل لخطي الإنتاج (1 ، 2)، وشراء ماكينة جديدة لإنتاج 220 طناً /يوم من كرتون دوبلكس مغطى (ورق مقوى)، وخط الإنتاج لب مبيض/ غير مبيض بطاقة 250 طناً / يوم من خامة جريد النخيل وناتج تقليم الأشجار.

وبحسب بيان الوزارة. فإنه ستوفر الماكينات منتجات جديدة وسيطة للمصانع بدلا من استيرادها من الخارج، منها ألواح اللب المبيض التي تستخدمها مصانع إنتاج المناديل الورقية، واللب غير المبيض لاستخدامها كخامة لمصانع إنتاج الورق الصحي وتغليف المنتجات الغذائية والدوائية.

كما سيتم إنتاج ورق تغليف عالي الجودة (دوبلكس) يستخدم في تصنيع علب تعبئة من الكرتون لمنتجات الفاكهة والخضروات والمخطوطات الكتابية، بالإضافة إلى ورق تغليف عالي الجودة يستخدم في صناعة صناديق كرتونية للأجهزة الكهربائية ومنتجات الأطعمة.