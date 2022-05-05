بعد سجال بين الطرفين.. الوليد بن طلال يعلّق على استحواذ إيلون ماسك على تويتر

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق الأمير السعودي الوليد بن طلال على استحواذ رجل الأعمال، إيلون ماسك، على موقع تويتر.

وأعرب بن طلال، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، عن ثقته بأن ماسك سينجح في تطوير الموقع وسيكون "قائداً ممتازاً".

وقال الوليد بن طلال رداً على سجال سابق مع ماسك: "من العظيم التواصل معك صديقي الجديد إيلون ماسك".

وأضاف رجل الأعمال السعودي: "أثق بأنك ستكون قائدا مميزا لتويتر وستدفع وستحقق أكبر تطور ممكن لمقوماته العظيمة".

وتابع الأمير السعودي قائلا في التغريدة نفسها: "شركة المملكة القابضة وأنا نتطلع لتشغيل المليار والـ900 مليون دولار الخاصة بنا في تويتر الجديد وبأن ننضم لك في هذه الرحلة الممتعة".

وتأتي تغريدة الوليد بن طلال رداً على سجال حدث قبل استحواذ مسك على تويتر، حينها أعرب الأمير السعودي عن عدم موافقته على استحواذ رجل الأعمال على المنصة بالمبلغ الذي كان قد عرضه حينها.