شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد الخميس 5-5-2022.. الذهب يصل لـ 1220 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365، اليوم الخميس، مجموعة من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادى المحلى والدولى، نستعرضها فى السطور التالية...

أسعار الذهب تسجل 1220 جنيها للجرام عيار 21 لأول مرة بالتاريخ

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر مستويات غير مسبوقة حيث تجاوز سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة 1220 جنيها لأول مرة في التاريخ، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، حيث يرفع تجار الذهب الأسعار بدون ضوابط خلال الفترة الحالية.

تحالف "أوبك +" يقرر زيادة الإنتاج إلى 432 ألف برميل نفط يوميا يونيو المقبل

قررت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها المستقلون "تحالف أوبك +" زيادة إنتاج التحالف المكون من 23 دولة منتجة بنحو 432 ألف برميل يوميًا لشهر يونيو المقبل.

المالية: نجحنا فى تطبيق «ACI» للشحنات البحرية.. والتشغيل التجريبى بالموانئ الجوية منتصف مايو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية سيتم تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة من الخارج، وتعظيم جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانىء البحرية والجوية، على نحو يُسهم في تنشيط حركة التجارة وتشجيع الصادرات المصرية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وزير البترول: رؤية طموحة لدعم صناعة البتروكيماويات المصرية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق المزيد من النجاحات فى مجال صناعة البتروكيماويات خلال الفترة القادمة، كونها صناعة القيمة المضافة وتحقق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية خاصة الغاز الطبيعى، وينعكس مردودها الإيجابى على الاقتصاد القومى.

بوريل: الاتحاد الأوروبى ليس لديه الآن أى خطط للتخلى عن الغاز الروسى

أكد مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه الآن أي خطط للتخلي عن الغاز الطبيعي من روسيا، وفقا لروسيا اليوم.