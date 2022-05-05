تعرف على الخدمات التكنولوجية المتطورة بالمدن والمراكز والأحياء

القاهرة - سامية سيد - تعمل الحكومة على إنشاء بنية معلوماتية مكانية والتي يُعتبر أداة مهمه لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقه و متابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعًاله، ولهذا تبنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الإستثماري، وايضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية،

1-بلغ إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة بالأحياء والمدن 376 مركز حتى مارس 2022

2- المراكز التكنولوجية المتقدمة تقدم 289 خدمة على مستوى محافظات الجمهورية

3- بلغ إجمالي المراكز التكنولوجية المطورة بالمدن العمرانية الجديدة 22 مركز حتى مارس 2022 تقدم 144 خدمة.

وعن ابرز الخدمات المقدمة

- كل خدمات السدادات من دفع إيجار وأقساط.

- تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات.

- الاطلاع على التراخيص السابقة.

- الاستعلام عن موقف الرخصة.

- الاستعلام عن المستندات ورسوم وإجراءات الخدمات المقدمة.

- طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة.

طلب معاينة.

- طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه.

- طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى.

- استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم.

- طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل.

- طلب قيد اتحاد شاغلين.

- صورة طبق الأصل من قرار هدم.

- طلب تجديد رخصة مصعد.

- طلب رخصة تشغيل مصعد.

- طلب تصالح على مخالفة.

طلب شهادة بيانات منشأة وغيرها من الخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها دون الذهاب إلى الحي.

- الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحي قبل التقدم لشراءها، ويتم إعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات.