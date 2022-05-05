شكرا لقرائتكم خبر عن بوريل: الاتحاد الأوروبى ليس لديه الآن أى خطط للتخلى عن الغاز الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه الآن أي خطط للتخلي عن الغاز الطبيعي من روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، أنه إذا كان من الممكن استبدال النفط الروسي، فكل شيء مختلف عن الغاز الروسي.

وأوضح مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، أن سوق النفط عالمية وهناك موردون آخرون. الغاز مسألة مختلفة، إنه ليس مصدر طاقة فقط، متابعا: لا يمكن استبدال الغاز بأي منتج بتروكيماوي آخر، لم تتم مناقشة إغلاق صمام الغاز الروسي في الوقت الحالي.