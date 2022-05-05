شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف "أوبك +" يقرر زيادة الإنتاج إلى 432 ألف برميل نفط يوميا يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها المستقلون "تحالف أوبك +" زيادة إنتاج التحالف المكون من 23 دولة منتجة بنحو 432 ألف برميل يوميًا لشهر يونيو المقبل.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للمجموعة والذي عقد اليوم الخميس عبر الفيديو برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي.

وقال البيان الختامي للاجتماع إن سوق النفط الخام لازال متأثرًا بالعوامل الجيوسياسية وبتجدد انتشار جائحة كورونا.

واختتم البيان بالإعلان عن عقد الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين لأوبك وغير الأعضاء في أوبك في 2 يونيو المقبل.