شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تسجل 1220 جنيها للجرام عيار 21 لأول مرة بالتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر مستويات غير مسبوقة حيث تجاوز سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة 1220 جنيها لأول مرة في التاريخ، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، حيث يرفع تجار الذهب الأسعار بدون ضوابط خلال الفترة الحالية





أسعار الذهب اليومعيار 18 يسجل 1046 جنيها

عيار 21 يسجل 1220 جنيها

عيار 24 يسجل 1394 جنيها

أونصة الذهب 9720 دولارا

ورغم أن العلاقة بين الذهب والدولار علاقة عكسية، حيث ينخفض الذهب مع ارتفاع الدولار وهذا يحدث في البورصات العالمية، لكن السوق المصري يتحكم فيه التجار، وياخذون قرارات زيادة أسعار الذهب دون النظر إلي قواعد العرض والطلب أو حتى وضع البورصة العالمية رغم أن كافة دول العالم تقوم بتسعير الذهب وفق مستجدات السوق العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ارتفعت بحوالي 80 جنيها لتسجل مستويات 1220 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور بدون إضافة مصنعية للذهب وقد نشهد تراجع أو ارتفاع في الساعات القادمة مع تغير أسعار الذهب في البورصات العالمية وكذلك تطورات أسعار الدولار.