شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 40 جنيها وعيار 18 يتجاوز 1000 جنيه لأول مرة بالتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في البورصة العالمية من 1869 إلي 1896 دولار عقب رفع الفائدة الأمريكية ومخاوف من التضخم وهو ما انعكس في أسعار الذهب في مصر والتي ارتفعت حوالي 40 جنيها من 1145 إلي 1185 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.





أسعار الذهب اليومعيار 18 يسجل 1016 جنيها

عيار 21 يسجل 1185 جنيها

عيار 24 يسجل 1354 جنيها

أونصة الذهب 9480 دولار

رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2000، حيث يسعى الاحتياطي لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في عدة عقود، وتُعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في عام 2022، وتبعه عدد من البنوك الخليجية اليوم الأربعاء، كما رفع دول السعودية وقطر والإمارات والبحرين أسعار الفائدة أيضا.

الذهب تأثر بالاتجاه نحو رفع الفائدة في ختام تداولات أمس الأربعاء وتراجعت بالفعل الأسعار إلي مستويات 1860 دولار للأونصة في البورصة العالمية ، لكن المعدن عاد للصعود مجدداً في البورصات مع مزيد من المخاوف بشأن التضخم في العالم.