شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة التجارة الأوروبية: السوق الصينية خسرت جاذبيتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر مسح نشرته غرفة التجارة الأوروبية في بكين اليوم الخميس أن 75% من شركات جرى استطلاع أرائها أفادت بأن الإجراءات الصارمة التي يتم اتباعها لاحتواء فيروس كورونا في الصين لها تأثير سلبي على عملياتها.

وأشار ما يقرب من 60% من الشركات إلى أنها خفضت توقعات مبيعاتها في الصين للعام الجاري على خلفية الإغلاقات الصارمة.

ولفتت الشركات بشكل رئيسي لوجود مشاكل في اللوجستيات والتخزين وسلاسل التوريد. كما أوضحت أنه يصعب التخطيط لرحلات عمل أو حتى عقد اجتماعات بالحضور الشخصي.

وأفاد المسح بأن "السوق الصينية خسرت قدرا كبيرا من جاذبيتها بالنسبة للعديد ممن جرى استطلاع آرائهم. حيث قال 78% منهم إن إجراءات كورونا في الصين جعلتها أقل جاذبية للاستثمار".

وحثت غرفة التجارة الأوروبية الحكومة الصينية على تبني تغييرات لاستعادة الثقة في السوق الصينية.